Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил иранскую сторону в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Нетаньяху назвал этот поступок Ирана «агрессией» и обратился к «миролюбивым странам» с просьбой поддержать позицию США и обеспечить свободу судоходства в международных водах.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.