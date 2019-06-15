Бинали Йылдырым и Экрем Имамоглу лицом к лицу прямая трансляция
Через неделю, 23 июня, состоятся повторные выборы главы муниципалитета в Стамбуле.
Напомним, что ранее на выборах с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиционной Республиканской партии Экрем Имамоглу.
Однако правящая партия в Турции заявила о массовых фальсификациях, и ЦИК Турции отменил итоги голосования.
В эти минуты начинаются первые дебаты Экрема Имамоглу и кандидата от партии Эрдогана Бинали Йылдырыма.
Haqqin.az представляет читателям прямую трансляцию с дебатов.