Бинали Йылдырым и Экрем Имамоглу лицом к лицу прямая трансляция

Через неделю, 23 июня, состоятся повторные выборы главы муниципалитета в Стамбуле.

Напомним, что ранее на выборах с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиционной Республиканской партии Экрем Имамоглу.

Однако правящая партия в Турции заявила о массовых фальсификациях, и ЦИК Турции отменил итоги голосования.

В эти минуты начинаются первые дебаты Экрема Имамоглу и кандидата от партии Эрдогана Бинали Йылдырыма.

Haqqin.az представляет читателям прямую трансляцию с дебатов.

 

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