Кровавые разборки азербайджанцев в Симферополе

В Симферополе произошел кровавый инцидент между азербайджанцами.

Согласно информации, полученной "Report" от президента фонда "Азербайджан" Кировской области Эльнура Гусейнова , человек по имени Ильгар, житель Кельбаджарского района Азербайджана, скончался на месте, а житель Агсуинского района по имени Хамза был доставлен в больницу.

Несмотря на то, что после инцидента правоохранительные органы сначала задержали 68 человек, 53 из них были освобождены и 15 взяты под надзор. Уголовное дело продолжается.

Сообщается, что инцидент произошел из-за денег.