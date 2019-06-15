Турция и Армения пошли навстречу друг другу комментарий Касыма Сойлу
Достаточно неожиданно Турция и Армения стали предпринимать какие-то шаги навстречу друг другу. Сначала турецкие власти разрешили армянскому телеканалу Luys TV вещать по всей стране, а вскоре Турцию посетилa делегация всемирного комитета VII Панармянских игр во главе с его президентом Ишханом Закаряном.
Начали свой визит представители Армении с города Ван, причем отправились туда прямым рейсом из Еревана, чего прежде никогда не случалось, а потом побывали и в других местах Турции.
Делегация провела встречи и обсуждения с городскими властями Вана и Игдыра, пригласив их принять участие в Панармянских играх, а Закарян даже предложил начать следующие Панармянские игры с Вана. Затем группу армянских деятелей принял глава муниципалитета Карса, и это вызвало недовольство азербайджанской диаспоры города.
Несмотря на все эти «сближающие моменты», глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу продолжает, отвечая армянам на обвинения в «геноциде», повторять, что, «если Армения уверена в своей правоте, то пусть примет наше предложение о создании совместной рабочей группы. Пусть в нее войдут и представители Франции, России и США. Армения может привлечь кого хочет. Давайте откроем архивы». Однако армянская что-то не спешит ни архивы открывать, ни совместно с турками работать по раскрытию деталей событий 1915 года.
Отметим, что с подписания пресловутых Цюрихских соглашений об установлении отношений между Турцией и Арменией прошло уже 10 лет. За минувшие годы Армения не только не смягчила тон в диалоге с Анкарой, но еще более ужесточила его. В ответ на такую позицию на днях президент Эрдоган в очередной раз заявил: «Турция не откроет границы с Арменией до тех пор, пока армянские войска не покинут оккупированные территории Азербайджана».
И карабахский вопрос не единственная причина недружественных отношений Турции и Армении. Ереван продолжает настаивать на признании Анкарой «геноцида армян», используя для этого свои диаспоры в разных странах мира. Время от времени то во Франции, то в США, то в Германии депутаты и политики не самого высокого ранга под влиянием дезинформации и денежной «поддержки» местных армян требуют от своих властей признать «армянский геноцид».
А Турция в качестве предварительного условия для установления дипломатических отношений требует от Армении письменно закрепить отказ от территориальных притязаний. Дело в том, что часть нынешней территории Турции, отмеченной на всех картах как «Восточная Анатолия», в Ереване называют «Западная Армения». Помимо этого, в Ереване считают исконно армянскими находящиеся на территории современной Турции озеро Ван, города Ван, Эрзурум, Муш, Трапезунд и Эрзинджан.
Понятно, что Турция требует от Армении окончательно признать нерушимость нынешних границ между двумя государствами, однако Ереван отказывается подписать такое обязательство. И в официальных СМИ Армении часть районов Восточной Анатолии по-прежнему называются историческими территориями «Западной Армении».
И, тем не менее, не то чтобы потепление, но какое-то движение в армяно-турецких отношениях в последнее время явно прослеживается. Что бы это значило? С таким вопросом haqqin.az обратился к турецкому политологу из Измирского университета Касыму Сойлу.
«Турция никогда не пойдет на одностороннее восстановление отношений с Ереваном, пока не будет достигнута договоренность по карабахскому вопросу», - заявил политолог, напомнив, что турецкий президент Эрдоган и другие руководители страны неоднократно повторяли этот тезис.
Вместе с тем, как утверждает Сойлу, Турция желает хороших отношений с Арменией как с соседней страной. «Однако многие силы в самой Армении предъявляют Турции немыслимые претензии, что не оставляет никакого шанса на достижение соглашения», - подчеркнул эксперт.
Последние визиты армянских представителей в Турцию, открытие прямого рейса, разрешение на вещание армянского телеканала действительно говорят о том, что Анкара посылает сигналы новому руководству Еревана, что Турция готова на нормализацию отношений. Да и Пашинян после прихода к власти также заявлял, что готов к нормализации армяно-турецких отношений без предварительных условий. Но вот сдержит ли армянская сторона свое обещание?..