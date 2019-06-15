Достаточно неожиданно Турция и Армения стали предпринимать какие-то шаги навстречу друг другу. Сначала турецкие власти разрешили армянскому телеканалу Luys TV вещать по всей стране, а вскоре Турцию посетилa делегация всемирного комитета VII Панармянских игр во главе с его президентом Ишханом Закаряном.

Начали свой визит представители Армении с города Ван, причем отправились туда прямым рейсом из Еревана, чего прежде никогда не случалось, а потом побывали и в других местах Турции.

Делегация провела встречи и обсуждения с городскими властями Вана и Игдыра, пригласив их принять участие в Панармянских играх, а Закарян даже предложил начать следующие Панармянские игры с Вана. Затем группу армянских деятелей принял глава муниципалитета Карса, и это вызвало недовольство азербайджанской диаспоры города.

Несмотря на все эти «сближающие моменты», глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу продолжает, отвечая армянам на обвинения в «геноциде», повторять, что, «если Армения уверена в своей правоте, то пусть примет наше предложение о создании совместной рабочей группы. Пусть в нее войдут и представители Франции, России и США. Армения может привлечь кого хочет. Давайте откроем архивы». Однако армянская что-то не спешит ни архивы открывать, ни совместно с турками работать по раскрытию деталей событий 1915 года.

Отметим, что с подписания пресловутых Цюрихских соглашений об установлении отношений между Турцией и Арменией прошло уже 10 лет. За минувшие годы Армения не только не смягчила тон в диалоге с Анкарой, но еще более ужесточила его. В ответ на такую позицию на днях президент Эрдоган в очередной раз заявил: «Турция не откроет границы с Арменией до тех пор, пока армянские войска не покинут оккупированные территории Азербайджана».

И карабахский вопрос не единственная причина недружественных отношений Турции и Армении. Ереван продолжает настаивать на признании Анкарой «геноцида армян», используя для этого свои диаспоры в разных странах мира. Время от времени то во Франции, то в США, то в Германии депутаты и политики не самого высокого ранга под влиянием дезинформации и денежной «поддержки» местных армян требуют от своих властей признать «армянский геноцид».