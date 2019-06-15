Саакашвили захотел убрать парламент из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили привел в пример грузинский город Кутаиси, где также перенесли парламент. По его мнению, здание Верховной Рады необходимо вынести за пределы украинской столицы и разместить парламент в новом помещении, чтобы «начать все с чистого листа».

14 июня политик раскритиковал инфраструктуру страны. Он заявил, что государство стало похоже на Нигерию — самую коррумпированную, по его словам, страну в мире. Саакашвили признался, что ему стыдно за то, что Украина выглядит «как страна третьего мира».