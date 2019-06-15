Азербайджанцы чаще всего умирают от проблем с сердцем

Отдел информации 00:58

Среди причин смертности в Азербайджане на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Об этом на международной научно-практической конференции по случаю 40-летнего юбилея Научно-исследовательского института кардиологии имени Джахангира Абдуллаева сказал журналистам глава отделения артериальной гипертензии института, председатель Азербайджанского кардиологического общества профессор Тофик Джахангиров. Вместе с тем Т.Джахангиров отметил, что в последние годы процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, в том числе и от инфаркта миокарда неуклонно идет вниз. Причиной этого являются осуществляемые мероприятия, направленные на развитие сферы кардиологии.

«Сейчас в Азербайджане не проводятся операции лишь по трансплантации сердца, все остальные виды обследований, лечения и операций мы выполняем. В стране достаточно много специалистов-кардиологов», - сказал профессор Джахангиров. Что же касается трансплантации сердца, то сейчас, по словам кардиолога, ведутся обсуждения по этой теме. Он отметил, что после принятия соответствующего закона операции по пересадке сердца могут проводиться. Отметим, что в мероприятии приняли участие 250 кардиологов и кардиохирургов, в том числе и из России, Беларуси, Грузии, Турции и других стран.

Директор института Гюльназ Дадашова в своем выступлении отметила, что институт начал свою деятельность 14 июня 1979 года. «Заслуги Научно-исследовательского института кардиологии имени Джахангира Абдуллаева в заложении основ азербайджанской кардиологии, подготовке кадров и в практической деятельности неоспоримы. В настоящее время в институте работают 12 докторов медицинских наук и 26 докторов философии по медицине», - сказала Г.Дадашова. Она отметила, что в современный период уменьшение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний является значимым событием в мире медицины. В ходе мероприятия было отмечено, что такие заболевания как сахарный диабет, артериальная гипертензия осложняют инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно вести правильный образ жизни. Лишний вес, малоподвижность, курение и стресс ухудшают состояние больных. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращения инфаркта миокарда необходимо совершать 5-6-километровые пешие прогулки, соблюдать диету, воздерживаться от потребления жирной пищи и избегать стресса.