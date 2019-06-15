Президент Польши: Поляки в бою храбрее и мужественнее русских

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки отважнее и мужественнее русских. Эти слова вызвали критику со стороны местных СМИ.

Как пишет газета Polityka, 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заметил, что хотел бы дружить с Россией. Он выразил мнение, что как сосед эта страна «во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки бесстрашнее и готовы воевать до конца».

Издание отметило, что подобное заявление Дуды прозвучало неуместно, учитывая потери населения России во время Второй мировой и ее роли в исходе войны.