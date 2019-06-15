Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти сегодня на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года.

Поддержку рынку также оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $62,15 за баррель, что на $0,14 (0,23%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,01 за баррель, поднявшись на $0,7 (1,14%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,11%) - до $52,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,51 за баррель.