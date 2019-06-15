В Сальяне повесился чемпион СССР

Сегодня утром в Сальяне покончил с собой 68-летний Рахиб Ахундов, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, Р.Ахундов повесился на чердаке. Отбывавший наказание в местах лишения свободы Р.Ахундов был условно освобожден и передан под надзор по правилам пробации. Причины, по которым мужчина покончил с собой, неизвестны.

Отметим, что в 80-х годах Рахиб Ахундов неоднократно становился чемпионом СССР и Азербайджана по настольному теннису.

По факту начато расследование.