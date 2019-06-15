Администрация Зеленского планирует переезд в стеклянный офис

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там действительно будут стеклянные стены, там будет open space, там будут рабочие группы, и там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в определенную часть, и увидеть, что это не какая-то доминанта, не какие-то люди-небожители, а обычные украинские граждане, которых народ взял на работу временно", - заявил Богдан.

Кроме того, Богдан не исключил, что нынешнее здание администрации может быть переделано в музей. "У нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому, как вариант, мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины", – добавил глава администрации.

Также он сообщил, что администрация будет реформирована в "европейский орган, который помогает президенту видеть направления развития Украины".