Глава Дагестана госпитализирован в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве, его обязанности исполняет Артем Здунов, сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы и правительства республики, передает Интерфакс.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия главы РД исполнение его обязанностей возложено на председателя Правительства РД Здунова А.А.", - говорится в сообщении.

Васильев находится на посту главы Дагестана с начала октября 2017 года. До сентября 2018 года он был временно исполняющим обязанности, затем победил на выборах. До Васильева Дагестаном управлял Рамазан Абдулатипов.