В Баку 20-летней девушке провели повторную трансплантацию почки

Очередная успешная операция по повторной трансплантации почки была проведена в отделении «Почечные болезни и трансплантология» Республиканского Лечебно-Диагностического Центра (РЛДЦ) под руководством заведующего отделением, известным уролог-хирургом, трансплантологом, доктором философии по медицине Рашадом Шоланом. Донором стал двоюродный брат больной.

Три года назад за рубежом девушке провели операцию по пересадке почки. К сожалению, исход операции был неудачным - пересаженная почка функционировала всего лишь день и это привело к необходимости изъятия ее.

Через три года больная обратилась за помощью в Республиканский Лечебно-Диагностический Центр. Было решено делать операцию по повторной трансплантации почки. Операция прошла успешно - девушке пересадили почку.

По словам хирурга, послеоперационный период проходил напряженно. На это были причины: «Пациентка, с детства страдающая хронической почечной недостаточностью, регулярно принимала сеансы гемодиализа. Поэтому все магистральные сосуды пациентки были травмированы. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашей хирургической-неврологической бригады операция прошла успешно. Пациентка и донор были выписаны из клиники в абсолютно хорошем состоянии. На данный момент пересаженная почка нормально функционирует».

Следует отметить, что Рашад Шолан прославился как феноменальный хирург в области урологии и трансплантологии.