Стрельба на рынке в Агстафе: четверо погибших обновлено
В результате стрельбы на рынке в Агстафинском районе погибли Шаригя Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамсаддин, а также Зейнаб Джалилова.
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В Агстафинском районе бывший заключенный застрелил трех человек. Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Беюк Кесик.
Согласно информации, недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек. В результате стрельбы на месте происшествия погибли три человека. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.
Причиной инцидента послужила кровная вражда между семьями.
По факту ведется расследование.