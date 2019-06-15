МВД и Генпрокуратура о стрельбе на рынке в Агстафе

На основании информации о том, что в 08:00 17 июня 2019 года на рынке в селе Беюк Кесик были убиты жители села Садыхлы Шаригя Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамсаддин, также жительница села Аггёель Зейнаб Джалилова, а еще три человека получили огнестрельные ранения сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинских экспертов осмотрели место происшествия и тела убитых, были изъяты вещественные доказательства и проведены необходимые следственные мероприятия. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

В прокуратуре района по факту было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (преднамеренное убийство двух и более человек), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана и назначены необходимые экспертизы по делу.

В ходе первичного расследования было установлено, что преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым из побуждений кровной мести. Преступник использовал автомат Калашникова.

В результате неотложных оперативно-розыскных и превентивных профилактических мероприятий Эльнур Сулейманов добровольно явился в Отдел полиции Агстафинского района и сдал орудие преступления.

Совершившему тяжкое преступление Э.Сулейманову были предъявлены обвинения и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Учитывая тяжесть этого преступления и его широкий резонанс, в тоже время в целях всестороннего и объективного расследования данного преступления в Агстафу была откомандирована группа сотрудников Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по делу.