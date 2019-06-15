Евросоюз снова отказался признать Крым частью России

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией по безопасности в регионе Черного моря и подтвердили политику непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге, передает ТАСС.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", - отмечается в нем.

Кроме того, главы МИД подчеркнули растущую стратегическую роль Черного моря и призвали сообщество к расширению сотрудничества в регионе. "Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия в сотрудничестве в этом регионе в соответствии с принципами Глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. В частности, подчеркивается важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и связи в регионе и за его пределами", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "расширение сотрудничества в Черноморском регионе будет способствовать реализации стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и ее четырех приоритетов с точки зрения транспорта, энергетики, цифровых технологий и связи между людьми". "Совет подчеркивает важность разработки коммуникационного плана для поддержки вклада ЕС в региональное сотрудничество в Черноморском регионе и для повышения наглядности работы ЕС и его государств-членов", - подчеркивается в заявлении глав МИД.