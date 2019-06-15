Администрация Трампа задолжала властям Вашингтона $7 миллионов
Президент Дональд Трамп и Конгресс США все еще остаются должны властям Вашингтона более $7 млн за проведение 20 января 2017 года в Вашингтоне церемонии инаугурации республиканца. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье газеты The Washington Post, которая изучила соответствующую финансовую документацию.
В ней отмечается, что мэрия потратила на проведение продлившихся четыре дня праздничных мероприятий $27,3 млн. Деньги были направлены на работу полиции, пожарных и бригад неотложной медицинской помощи, а также транспортных служб. Законодатели покрыли из бюджета только часть этой суммы - около $20 млн. В результате возник перерасход в сумме $7,3 млн. Муниципалитет был вынужден использовать специальный фонд, из которого покрываются ежегодные расходы на обеспечение безопасности - защиту города от террористических угроз и проведение таких мероприятий, как демонстрации, похороны должностных лиц и визиты представителей иностранных государств высокого ранга. Как отмечает издание, фонд, который в течение многих лет в достаточной степени пополнялся из федеральной казны, к осени может окончательно иссякнуть.