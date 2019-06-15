Эльдар Сабироглу отрекся от сына

Бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны, экс-депутат Эльдар Сабироглу отрекся от своего сына, Руфата Сафарова. Об этом Р.Сафаров написал на своей странице в Facebook и поделился письмом отца.

"После смерти моя душа не смирится с тем, что ты подойдешь к моему телу. С этого момента я не твой отец. Я не хочу, чтобы ты приходил на мою могилу", - написал Э.Сабироглу в письме.

Напомним, сын одного из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», Эльдара Сабироглу, – следователь Зардабской прокуратуры Руфат Сафаров был уволен из органов прокуратуры за действия, не совместимые с работой на должности прокурора или следователя органов прокуратуры. В отношении Р.Сафарова было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное неоднократно) УК АР.

В марте 2019 года Руфат Сафаров был помилован указом президента. Сразу после освобождения своего сына Эльдар Сабироглу выступил с громким интервью в местных СМИ, заявив, что Руфат Сафаров заразился в исправительном учреждении гепатитом C.