Грандиозное цифровое шоу от Azercell

Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана и основной выбор пользователей мобильной связи Azercell вступает в новую цифровую эру своей деятельности. На грандиозном мероприятии 21 июня в парке Центра Гейдара Алиева Azercell представит всему миру новую идентичность бренда, которая соответствует всем требованиям динамичного телеком рынка.

Azercell отпразднует столь важную дату со всей страной. Так, на самое захватывающее шоу года с участием всемирно известного певца и композитора, организатора международного музыкального фестиваля «Жара» - Эмина Агаларова, вход свободный.

Мероприятие, которое состоится в такой знаменательный день для телекоммуникационного сектора Азербайджана, будет вести известный шоумен Мурад Дадашов, а сцену с Эмином разделят Зульфия Ханбабаева, Нигяр Джамал, Чингиз Мустафаев, Эльнара Халилова, Эльшад Хосе, DJ Tim и группа «Nero Dance».

Мы хотим вступить в новую цифровую эру и отметить эту особенную дату в истории нашей деятельности с каждым из вас! Встретим цифровое будущее с Azercell на шоу, где музыка затронет ваши сердца!

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