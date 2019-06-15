Первый азербайджанский газ достиг Европы

Газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) достиг турецко-греческой границы. Об этом говорится в сообщении SOCAR, опубликованном на официальной странице Facebook.

"Газ с месторождения "Шах Дениз" в День национального спасения - 15 июня - достиг границы с Европой", - сообщает SOCAR.

Напомним, что в январе-мае этого года по TANAP в Турцию транспортировано 790 млн кубометров азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз".

Открытие участка TANAP до Эскишехира (Фаза-0) состоялось 12 июня 2018 года.