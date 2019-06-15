В Moodyʼs заявили об угрозе дефолта в Турции

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень — до «B1» с «Ba3».

«Понижение рейтинга отражает мнение Moodyʼs о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам», — указали в агентстве, выдержки из обзора которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что цены производителей в Турции повысились в мае 2019 года на 2,67% в сравнении с предыдущим месяцем. В годовом сопоставлении цены производителей подскочили в отчетном периоде на 28,71%.

Тем временем, потребительские цены в Турции поднялись в мае 2019 года на 18,71% в годовом выражении после повышения на 19,5% в апреле. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция за отчетный период составила 0,95% после роста цен на 1,7% в апреле.

Напомним также, что экономика Турции по итогам I квартала 2019 года сократилась на 2,6% в годовом исчислении после падения на 3% в октябре—декабре прошлого года.