В Армении опасаются: Азербайджан переходит от слов к делу
Ситуация на линии фронта в зоне карабахского конфликта обостряется с каждым днем. За очередной эскалацией конфликта стоят армянские войска, размещенные на оккупированных территориях Азербайджана. Впрочем, Азербайджан пока склонен не поддаваться провокациям, проявляя максимальное терпение. В Баку, по всей видимости, решили дать еще один шанс очередным дипломатическим переговорам, которые на сей раз пройдут в США.
Как сообщал ранее haqqin.az, в ближайшие дни главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне. Вслед за этим в столице США ожидается встреча глав Азербайджана и Армении. И хотя очередной раунд переговоров еще не начался, ряд экспертов уже относится к ним с долей скептицизма, справедливо полагая, что Россия продолжает сохранять свое влияние на этот процесс и отмечая жесткую геополитическую конфронтацию между Вашингтоном и Москвой.
В то же время в Ереване склонны считать, что в эти переговоры не верит и сам Азербайджан, который видит решение конфликта лишь в военных методах и активно готовится именно к этому варианту развития событий.
Такого мнения, в частности, придерживается армянский военный эксперт Айк Нагапетян, который в защиту своих доводов приводит тот факт, что Азербайджан увеличил число запланированных военных учений с семи до тринадцати. Эксперт также отмечает более интенсивные контакты руководства Азербайджана с НАТО и Турцией и обострение на линии фронта.
«Такой рост интенсивности наблюдался в феврале-марте 2016 года, после чего в апреле начались военные действия. Похоже, что Азербайджан собирается перейти от слов к делу, идет подготовка к широкомасштабным военным действиям, другое дело: сделает он это или нет», - сказал армянский военный эксперт.
В тоже время Айк Нагапетян отметил, что открытое противостояние между руководством Армении и карабахскими сепаратистами играет на руку Азербайджану.
«Разделение нашего народа, общества на черных и белых, на тех, кто из Карабаха и Армении, на старое и новое, и возведение, таким образом, искусственных водоразделов, создание напряженности наносит ущерб единству нашего народа», - сказал он.
По его словам, этими водоразделами руководят страны-союзники Азербайджана и Турции, которые обслуживают в Армении интересы этих стран.