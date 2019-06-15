В Армении опасаются: Азербайджан переходит от слов к делу

Ситуация на линии фронта в зоне карабах ского конфликта обостряется с каждым днем. За очередной эскалацией конфликта стоят армянские войска, размещенные на оккупированных территориях Азербайджана. Впрочем, Азербайджан пока склонен не поддаваться провокациям, проявляя максимальное терпение. В Баку, по всей видимости, решили дать еще один шанс очередным дипломатическим переговорам, которые на сей раз пройдут в США.

Как сообщал ранее haqqin.az, в ближайшие дни главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне. Вслед за этим в столице США ожидается встреча глав Азербайджана и Армении. И хотя очередной раунд переговоров еще не начался, ряд экспертов уже относится к ним с долей скептицизма, справедливо полагая, что Россия продолжает сохранять свое влияние на этот процесс и отмечая жесткую геополитическую конфронтацию между Вашингтоном и Москвой.

В то же время в Ереване склонны считать, что в эти переговоры не верит и сам Азербайджан, который видит решение конфликта лишь в военных методах и активно готовится именно к этому варианту развития событий.

Такого мнения, в частности, придерживается армянский военный эксперт Айк Нагапетян, который в защиту своих доводов приводит тот факт, что Азербайджан увеличил число запланированных военных учений с семи до тринадцати. Эксперт также отмечает более интенсивные контакты руководства Азербайджана с НАТО и Турцией и обострение на линии фронта.