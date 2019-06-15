Польша расширяет присутствие американских военных

По договору, заключенному в Вашингтоне президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой, американские военнослужащие разместятся на польской территории в шести точках. Об этом заявил глава Минобороны Мариуш Блащак.

Точное местонахождение он не назвал, но известно, что Польша построит для американцев новый военный объект.

Блащак назвал соглашение Дуда — Трамп об укреплении восточного фланга НАТО «несомненным успехом», передает Польское радио. Теперь возможный агрессор будет понимать, что «нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт», подчеркнул министр. р