США хотят диалога с Ираном

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет диалога с иранским руководством, чтобы ослабить напряженность, но намерен предпринимать ответные действия в случае провокаций, передает РИА Новости.

"Стратегия национальной безопасности включает Иран в список четырех главных угроз, и нам просто нужно быть уверенными, что у нас есть возможность сдержать их от подобного рода действий, которые угрожают жизням американцев и объектам, угрожают международному нефтяному рынку", - заявил Болтон в интервью изданию Washington Free Beacon, отвечая на вопрос о размещении дополнительных вооруженных сил. Как отмечает издание, дополнительные силы могут быть размещены в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В регион также доставлен зенитный ракетный комплекс Patriot.

По словам Болтона, президент с кампании 2016 года заявлял, что готов встретиться для переговоров с иранским лидером и работать над сделкой с Тегераном "при условии, что они отказываются от ядерного оружия и прекращают иные злонамеренные действия, которыми они занимаются".

"Это не значит, что он идет на компромисс по отношению к своей существующей позиции. Это значит, что, как и в случае с Северной Кореей, он готов говорить по поводу будущего, которое настанет, когда они откажутся от своих ядерных и иных неприемлемых действий", - добавил он.

Болтон дал интервью за два дня до атаки на танкеры в Оманском заливе, в котрой США обвинили Иран.