В Красноярске судят бизнесмена за проданные в Азербайджан лесоматериалы

В Красноярском крае будут судить предпринимателя, который не обеспечил возврат валютной выручки в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен не вернул на банковские счета в установленный внешнеторговым контрактом срок денежные средства, которые причитались за экспортированные в Азербайджан лесоматериалы. Речь идет о сумме почти в 11,3 млн руб.

По уголовному делу об уклонении от репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193 УК) утверждено обвинительное заключение.

Дело передано в Лесосибирский городской суд для рассмотрения по существу.