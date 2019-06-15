Армения начала крупные военные учения в оккупированном Нагорном Карабахе. Как сообщает Минобороны Армении, в учениях примут участие свыше 10 тысяч военнослужащих.

«В учениях примут участие около 10 000 военнослужащих, более 200 артиллерийских систем, около 150 бронемашин, более 50 зенитных ракет, более 400 автомашин и другого подвижного состава», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно информации, во время учений основной упор будет сделан на выполнение практических заданий войск ночью, а также планируется разработка новых тактических планов. Учения продлятся до 20 июня.