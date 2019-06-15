Госдолг Италии вырос до исторического максимума

Размер государственного долга Италии увеличился до очередного исторического максимума, достигнув в апреле 2019 года 2,373 трлн евро.

Относительно предыдущего месяца госдолг вырос на $14,8 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка страны.

Еще по итогам прошлого года соотношение госдолга к ВВП Италии составило 132,2%, это второй по величине показатель в Евросоюзе и один из крупнейших в мире.

Размерами итальянского госдолга всерьез встревожена Еврокомиссия, которая 5 июня уведомила власти страны, что считает обоснованным введение процедуры корректировки ситуации, поскольку чрезмерно высокий госдолг становится источником уязвимости для экономики Италии.

Ранее стало известно, что потребительские цены в Италии повысились в мае 2019 года на 0,8% в годовом сопоставлении после подъема на 1,1% в апреле. В сравнении с предыдущим месяцем инфляция в стране оказалась на нуле.