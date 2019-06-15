США отложили "сделку века" по Палестине

США сдвинули с июня на ноябрь публикацию стратегии по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Этот документ в прессе окрестили «сделкой века», пишет The Jerusalem Post.

Согласно пояснениям эмиссара президента Дональда Трампа Джейсона Гринблатта, отсрочка объясняется необходимостью назначения нового правящего кабинета в Израиле.

Ранее сообщалось, что по «плану Трампа» часть палестинцев якобы могут переселить в Египет с возможностью получения гражданства этой страны, но без права возвращения в места прежнего обитания.