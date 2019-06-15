Генштаб Ирана: Если решим закрыть Ормузский пролив, сделаем это в открытую

«Что касается новых инцидентов в Персидском заливе, если Исламская Республика Иран решит перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив, то она объявит об этом во всеуслышание. Мы обладаем достаточной военной мощью, чтобы сделать это в открытую», — передает слова Багери новостное агентство Fars, которое считается близким армейскому командованию страны СМИ.

Напомним, 13 июня, во второй раз за последние недели, произошли взрывы на танкерах, находящихся в Оманском заливе, недалеко от Ормузского пролива. Экипаж одного из них был спасен иранскими военными моряками, второго – американскими. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях на нефтяные танкеры. Позже американская сторона представила видеоматериал в «доказательство» обвинений. Тегеран, в свою очередь, категорически отрицает свою причастность к нападениям на нефтетанкеры.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман ас-Сауд в интервью выходящей в Лондоне газете «Аш-Шарк аль-Аусат» также обвинил Иран в нападениях на танкеры и призвал международное сообщество занять «решительную позицию». 16 июня глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что в Соединенном Королевстве практически уверены: ответственность за последние диверсии против танкеров в Оманском заливе несет Иран.