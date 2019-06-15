В северо-восточной провинции Китая Цзилинь на границе с Северной Кореей и Приморским краем РФ зафиксировано землетрясение магнитудой 1,3. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной землетрясения мог стать взрыв, считает Китайский сейсмологический центр. По информации китайских сейсмологов, очаг землетрясения находился на поверхности.

Толчки были зарегистрированы в 19:38 по местному времени в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе. Судя по картам, рядом с указанным местом проходит железная дорога. Расстояние от эпицентра взрыва до границы с Россией составляет всего 50 километров.

Сейсмологи сразу заявили, что речь может идти о взрыве, намекая на проводимые в КНДР испытания оружия.