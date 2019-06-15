Турция показала новый ударный вертолет
На открывшемся сегодня во французском Ле-Бурже 53-м авиационно-космическом салоне Paris Air Show-2019 состоялся демонстрационный полет турецкого ударного вертолета TK129 Atak, передает Anadolu.
Вертолет TK129 Atak разработан инженерами компании TUSAŞ для нужд Вооруженных сил и МВД Турции. Машина обладает высокой маневренностью, оснащена оружием нового поколения.
ВС Турции поставлена 91 винтокрылая машина, МВД Турции переданы девять вертолетов Atak.
Кроме TK129 Atak, компания TUSAŞ представила на Paris Airshow и другие свои разработки, а именно вертолеты Gökbey, ударные беспилотники Anka и учебный самолет HÜRJET.