В Казахстане вводят ограничения на митинги?

«Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции. Им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свои мнения», – заявил глава государства (цитата Euronews).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал разработку нового закона о порядке проведения в стране митингов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

По словам Токаева, незаконные собрания будут пресекаться: «Несанкционированные митинги, беспорядки – ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях».

Отметим, что 9 июня в Нур-Султане и Алматы прошли массовые акции протеста против состоявшихся президентских выборов. МВД сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих.

Комментируя массовые акции потеста, президент Казахстана связал их с проблемой бедности населения: «Они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований, в основном это требования социального характера. Моя задача состоит в том, чтобы проанализировать эти требования. Нужно услышать людей, которые вышли на улицы. Я считаю, что нужно налаживать диалог власти с народом. В этих целях я создал комитет общественного доверия».