В Стамбуле подрались русские и грузины: двое погибших

В Стамбуле произошла драка между гражданами России и Грузии. В столкновении погибли два человека, сообщает rusturkey.com со ссылкой на издание DHA.

Инцидент произошел на улице Генчтюрк стамбульского района Фатих. Между гражданами России и Грузии началась дискуссия, которая позже переросла в драку. В ходе столкновения участники применили холодное и огнестрельное оружие. 

Гражданин РФ умер на месте от ранения в брюшную полость. Грузинский гражданин получил огнестрельное ранение в голову. Остальные участники драки скрылись.

Случайные свидетели сообщили в экстренную службу 112. На место прибыло большое количество полицейских и скорая помощь. Медики доставили раненого гражданина Грузии в государственную больницу Стамбула.

Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и объявили план перехват, изучив записи камер видеонаблюдения. Со слов свидетелей известно, что в столкновении использовался пистолет с глушителем.

Сообщается, что раненый скончался в больнице от ран, несовместимых с жизнью.  Полиция начала расследование.

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