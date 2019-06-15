В Стамбуле подрались русские и грузины: двое погибших
В Стамбуле произошла драка между гражданами России и Грузии. В столкновении погибли два человека, сообщает rusturkey.com со ссылкой на издание DHA.
Инцидент произошел на улице Генчтюрк стамбульского района Фатих. Между гражданами России и Грузии началась дискуссия, которая позже переросла в драку. В ходе столкновения участники применили холодное и огнестрельное оружие.
Гражданин РФ умер на месте от ранения в брюшную полость. Грузинский гражданин получил огнестрельное ранение в голову. Остальные участники драки скрылись.
Случайные свидетели сообщили в экстренную службу 112. На место прибыло большое количество полицейских и скорая помощь. Медики доставили раненого гражданина Грузии в государственную больницу Стамбула.
Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и объявили план перехват, изучив записи камер видеонаблюдения. Со слов свидетелей известно, что в столкновении использовался пистолет с глушителем.
Сообщается, что раненый скончался в больнице от ран, несовместимых с жизнью. Полиция начала расследование.