В Стамбуле подрались русские и грузины: двое погибших

В Стамбуле произошла драка между гражданами России и Грузии. В столкновении погибли два человека, сообщает rusturkey.com со ссылкой на издание DHA.

Инцидент произошел на улице Генчтюрк стамбульского района Фатих. Между гражданами России и Грузии началась дискуссия, которая позже переросла в драку. В ходе столкновения участники применили холодное и огнестрельное оружие.