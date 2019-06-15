Историческое событие: американские чиновники приехали в Баку, чтобы вернуться во ВТО

Тамилла Алиева 19:20

17 июня в Баку начала свою работу 110-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по туризму. На заседании под названием «Защитим свое наследие: социальная, культурная и экологическая устойчивость» были проведены тематические дискуссии на такие темы, как «Туризм и устойчивость», «Повышение устойчивости на местном уровне», «Туризм и внедрение: социальное измерение», «Туризм и защита культуры».

Мероприятие, в котором принимают участие официальные лица из 37 стран и пяти международных организаций, продлится до 18 июня. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, председатель Исполнительного совета организации Чарльз Банда и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев выступили с речью на открытии мероприятия. Фуад Нагиев предоставил информацию о предпринятых в последние годы в Азербайджане шагах по развитию туризма, маркетинге и продвижении за пределами страны, новом туристическом бренде Азербайджана и мерах, принятых для защиты национального культурного наследия. Коснувшись важности этических норм в туризме, Фуад Нагиев привлек внимание участников заседания к разрушению памятников культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана и грубым нарушениям международного права со стороны страны-оккупанта Армении.

Фуад Нагиев отметил недопустимость пропаганды туризма на оккупированных территориях и организации туров в зоны вооруженных конфликтов. По словам Фуада Нагиева, проведение в Баку мероприятия мирового масштаба послужит дополнительным стимулом для большего привлечения туристов в Азербайджан. Бакинская сессия вошла в историю организации и тем, что в рамках заседания Соединенные Штаты Америки выразили желание вновь быть представленными в ВТО ООН и стать членом этой организации после 23-летнего перерыва. Для обсуждения вопроса о членстве США в организации в Баку прибыла делегация высокого уровня.