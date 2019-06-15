Историческое событие: американские чиновники приехали в Баку, чтобы вернуться во ВТО
17 июня в Баку начала свою работу 110-я сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по туризму.
На заседании под названием «Защитим свое наследие: социальная, культурная и экологическая устойчивость» были проведены тематические дискуссии на такие темы, как «Туризм и устойчивость», «Повышение устойчивости на местном уровне», «Туризм и внедрение: социальное измерение», «Туризм и защита культуры».
Мероприятие, в котором принимают участие официальные лица из 37 стран и пяти международных организаций, продлится до 18 июня.
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, председатель Исполнительного совета организации Чарльз Банда и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев выступили с речью на открытии мероприятия.
Фуад Нагиев предоставил информацию о предпринятых в последние годы в Азербайджане шагах по развитию туризма, маркетинге и продвижении за пределами страны, новом туристическом бренде Азербайджана и мерах, принятых для защиты национального культурного наследия.
Коснувшись важности этических норм в туризме, Фуад Нагиев привлек внимание участников заседания к разрушению памятников культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана и грубым нарушениям международного права со стороны страны-оккупанта Армении.
Фуад Нагиев отметил недопустимость пропаганды туризма на оккупированных территориях и организации туров в зоны вооруженных конфликтов.
По словам Фуада Нагиева, проведение в Баку мероприятия мирового масштаба послужит дополнительным стимулом для большего привлечения туристов в Азербайджан.
Бакинская сессия вошла в историю организации и тем, что в рамках заседания Соединенные Штаты Америки выразили желание вновь быть представленными в ВТО ООН и стать членом этой организации после 23-летнего перерыва. Для обсуждения вопроса о членстве США в организации в Баку прибыла делегация высокого уровня.
В состав делегации входят такие государственные чиновники, как заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам, заместитель секретаря коммерческого департамента по путешествиям и туризму и заместитель председателя Бюро по работе с международными организациями.
В рамках заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем и главой общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой и генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили.
В меморандуме подчеркивается значение развития экотуризма, одного из ключевых направлений туризма, защита экологического баланса в туристических зонах.
В нем также отмечается важность сохранения биоразнообразия и осуществления мероприятий по экологической осведомленности в природных зонах, которые имеют особое значение для туризма и охраняются в рамках реализации Целей ООН в области устойчивого развития.
Всемирная туристская организация насчитывает 158 членов. Азербайджан принят в ВТО ООН в 2001 году. Азербайджан представляется в Исполнительном совете организации с 2013 года и активно участвует в процессе принятия решений.