Генрих Мхитарян женится на дочери Варданяна глава спецслужб Армении едет на свадьбу
Сегодня в Италии состоится венчание капитана сборной Армении по футболу, полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна и дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна, Бетти Варданян, пишет Sputnik Армения.
Церемония бракосочетания пройдет в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции.
Гости из Армении отправились в Венецию накануне чартерным рейсом. Согласно источникам Sputnik Армения, в числе приглашенных – глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.