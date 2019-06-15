Иран «раскрыл» шпионскую сеть ЦРУ в стране
Спецслужбы Ирана раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Об этом сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани, передает Reuters.
По его словам, Тегеран поделился информацией со своими союзниками в рамках сотрудничества.
«Это привело к раскрытию и ликвидации крупной сети сотрудников ЦРУ США, а также к задержанию и наказанию некоторых из них в разных странах», — приводит слова Шамхани Sputnik.
ТАСС отмечает, что в апреле министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави заявлял о раскрытии сети ЦРУ из 290 шпионов. Тогда отмечалось, что они действуют в различных странах региона, в том числе и в самом Иране.
Информация о раскрытии шпионской сети появилась через несколько дней после нападений на танкеры в Оманском заливе.