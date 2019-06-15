Чемпион Азербайджана « Карабах », как мы уже сообщали, будет «сеяным». За день до жеребьевки УЕФА по традиции делит команды на группы, сокращая число потенциальных соперников до 5-6 команд.

«Карабах» оказался в группе 2, где его возможными соперниками являются «Валлетта» (Мальта), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Сутьеска» (Черногория), «Партизани» (Албания) и «Сабуртало» (Грузия).

Всего в 1-м раунде примут участие 32 команды.

Во 2-м раунде, жеребьевка которого состоится 19 июня, сыграют 20 клубов. Здесь сокращений пока не произошло. «Карабаху» могут достаться 10 «несеяных» команд: «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а также победители пар 1-го раунда с участием «Шерифа» (Молдова), «Русенборга» (Норвегия), ХИК (Финляндия), «Дандолка» (Ирландия), «Дюделанжа» (Люксембург), «Шкендии» (Македония), «ТНС» (Уэльс), «Слована» (Словакия) и АИК (Швеция).

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 9/10 и 16/17 июля, 2-го раунда - 23/24 и 30/31 июля, 3-го – 6/7 и 13 августа, а раунда плей-офф – 20/21 и 27/28 августа.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится 22 июля – до старта 2-го раунда. Чтобы оказаться «сеяным» и при жеребьевке 3-го раунда «Карабаху», во-первых, надо самому преодолеть 1-й этап, а во-вторых, надеяться, что все четыре клуба с более высоким рейтингом, чем у него, вылетят из борьбы уже на старте. Однако рассчитывать на то, что «Селтик» (Шотландия), БАТЭ (Беларусь), «Астана» (Казахстан) и «Людогорец» (Болгария) одновременно остановят борьбу уже в 1-м раунде, уступив более слабым по рейтингу соперникам, не приходится.

А значит, «Карабаху» уже сейчас надо готовиться к тому, что в 3-м раунде, если чемпион Азербайджана пройдет два первых, его будет ждать очень серьезный соперник. В числе «сеяных» в 3-м раунде полуфиналист нынешней Лиги чемпионов «Аякс» (Голландия), упомянутые выше «Селтик», БАТЭ и «Астана», а также датский «Копенгаген» и загребское «Динамо».