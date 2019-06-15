Правительство Грузии выдает Азербайджану еще одного политического экстремиста

Министерство внутренних дел Грузии заявило о задержании Автандила Мамедова, объявленного Азербайджаном в розыск через «красный циркуляр» Интерпола, пишет Грузия Онлайн.

«Согласно статье 178.2.2. УК Азербайджана, Автандил Мамедов обвинялся в неоднократном совершении мошенничества и по этой статье был объявлен в розыск по красному циркуляру», — объяснили в МВД.

В МВД отметили, что Мамедов пока еще находится в Грузии, однако может быть отправлен в Азербайджан после прохождения процедуры экстрадиции.



Первым о задержании Автандила Мамедова в городе Марнеули сообщило местное радио «Марнеули» со ссылкой на родственников задержанного. Отмечается, что Мамедов находился в Грузии в ожидании ответа на запрос о политическом убежище. Очередное заседание суда по этому вопросу было назначено на 21 июня.



Напомним, в 2017 году спецслужбы Грузии также экстрадировали в Азербайджан политических экстремистов, остальные же были выдворены из страны.