Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД страны из-за встречи с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Об этом в Facebook написал глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян, пишет Sputnik Армения.

«Сегодня после заседания постоянной комиссии по иностранным отношениям я поговорил с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Министр сказал мне, что посол в прошлую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа о невмешательстве во внутренние дела Армении», — написал он.

Посол России в Армении Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном. Как пояснили в посольстве, Копыркин общался с Кочаряном в рамках регулярных переговоров с представителями общественно-политических и деловых кругов, пишет РБК.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян позднее заявил, что не приветствует встречи иностранных дипломатов с Кочаряном: «Уголовные обвинения, которые предъявлены Кочаряну, ставят этого человека немного за пределы чисто политического поля».