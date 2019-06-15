«В первый раз в современном уже виде я увидела Баку лет шесть назад, и с каждым годом он становится все лучше и лучше. Самое главное, что это не просто искусство ради искусства. Этот факт сыграл большую роль, когда цены на нефть и газ пошли вниз. Красота Баку позволила Азербайджану сделать ставку на туризм. Туризм в Азербайджане – очень важная составляющая внутреннего развития страны, ее экономики и так далее. Такое нельзя сделать в один день, эта инфраструктура закладывалась давно», - говорит Мария Захарова.

«Мне мама говорит: «Сходи в музей ковров». Я пришла - и это фантастика. Сначала думаешь, ну ковры и ковры, а когда все это видишь: создается совсем другое впечатление. Ведь в каждом регионе своя школа, и где-то эта школа сохранилась, где-то она трансформировалась. И это фантастика», - заявляет официальный представитель российского МИД.

Что касается азербайджанской кухни, то Захарова отметила, что относит ее к кавказской: «Кавказскую кухню я обожаю. Во-первых, мне нравится климат и природа. Я люблю солнце, море. А во-вторых, мне нравится еда, приготовленная на огне».