Президент Туркмении назначил своего сына главой области
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына - Сердара Бердымухамедова - хякимом (главой) Ахалского велаята, передает информационная программа "Ватан" туркменского Гостелерадио.
Отмечается, что ранее Сердар Бердымухамедов занимал должность заместителя хякима данного велаята.
Кроме того глава туркменского государства освободил от должности прежнего хякима Шохрата Амангелдиева, назначив его заведующим отделом сельскохозяйственных отраслей кабинета министров Туркмении.