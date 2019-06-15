Глава МИД Грузии: «Мы не можем портить отношения с Азербайджаном»

Совместные стратегические проекты, реализуемые Грузией и Азербайджаном, отвечают интересам США, Евросоюза и Турции, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на передаче İmedi Live, которая транслируется на телеканале «Имеди», пишет Грузия Онлайн.

По словам грузинского министра, Азербайджан является основным стратегическим партнером Грузии: «В то время как наши территории оккупированы Россией, мы не можем портить отношения с основным стратегическим партнером».

Д.Залкалиани коснулся и деятельности совместной комиссии по демаркации и делимитации границ между Грузией и Азербайджаном: «Переговоры между двумя странами относительно границы имеют свою стратегию и последовательность. У правительства Грузии нет намерения вести тайные переговоры. В вопросе границы важно достижение сторонами консенсуса».