Семья Эльчибея благодарит Мехрибан Алиеву

Зять экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея - Агиль Самедбейли выразил благодарность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за то, что она взяла на себя расходы, связанные с организацией и проведением поминок вдовы Абульфаза Эльчибея - Халимы Алиевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Самедбейли выразил признательность каждому, кто помог на поминальной церемонии умершей в Турции Халимы Алиевой.

Отметим, что Халима Алиева скончалась 14 июня в Турции. Ее тело было перевезено в Нахчыван, где она была похоронена рядом со своими родителями на кладбище в селе Келеки Ордубадского района.