После смерти Мурси в Египте ввели особое положение

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи с кончиной экс-президента страны Мухаммеда Мурси, передает Anadolu со ссылкой на египетские СМИ.

Согласно информации, по всей территории страны выделены дополнительные наряды полиции. Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

Отметим, что сегодня во время заседания суда 67-летнему Мурси дали право слова, после которого судья объявил перерыв. В этот момент Мурси упал замертво. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Мухаммед Мурси, один из лидеров организации «Братья-мусульмане», победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже.