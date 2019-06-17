УЕФА определил 11 соперников для «Нефтчи» и «Сабаила» в Лиге Европы

УЕФА поделил команды на группы перед жеребьевкой 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанские клубы «Нефтчи» и «Сабаил», которые будут среди «сеяных», попали соответственно в 5-ю и 9-ю группы.

У «Нефтчи» пять потенциальных соперников: «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Академия Пандев» (Македония), «Сперанца» (Молдова) и «Зета» (Черногория).

В списке возможных оппонентов «Сабаила» шесть команд: «Крайова» (Румыния), «Бальцан» (Мальта), «Лячи» (Албания), «Шкупи» (Македония), «Петрокуб» (Молдова) и «Нарва» (Эстония).

Жеребьевка 1-го раунда начнется завтра в 17:30 по бакинскому времени. Всего здесь сыграют 94 клуба.

Жребий 2-го раунда будет брошен 19 июня. С этой стадии вступает в борьбу «Габала». Она будет «сеяной», а «Нефтчи» и «Сабаил» уже нет.

Участники 2-го раунда пока не поделены на группы. Соперниками «Габалы» на данный момент могут стать следующие команды: АЕЛ (Кипр), «Хаккен» (Швеция), «Виторул» (Румыния), «Лехия» (Польша), «Локомотив» (Болгария), а также победители 29 пар 1-го раунда, в которых рейтинг-фаворитами будут «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Кукеси» (Албания), «Раднички» (Сербия), «Чукарички» (Сербия), «Килмарнок» (Шотландия), «Шахтер» (Беларусь), «Витебск» (Беларусь), «Домжале» (Словения), «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Вентспилс» (Латвия), «Стъярнан» (Исландия), «Норчепинг» (Швеция), «Хогесунд» (Норвегия), «Бранн» (Норвегия), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Фола» (Люксембург), «Тобол» (Казахстан), «Ордабаши» (Казахстан), «Краковия» (Польша), «Олимпия» (Словения), «Корк Сити» (Ирландия), «Динамо» (Грузия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), ЦСКА (Болгария), «Левски» (Болгария), «Ритеряй» (Литва) и «Будучность» (Черногория).

«Нефтчи», «Сабаил», армянские «Алашкерт» и «Пюник» не могут стать соперниками «Габалы» во 2-м раунде.

«Нефтчи» и «Сабаилу» при жеребьевке 2-го раунда могут достаться «Рома» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Айнтрахт» (Германия), «Эспаньол» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия), «Страсбург» (Франция), «Заря» (Украина), «Алкмаар» (Голландия), «Арсенал» (Россия), «Витория» (Португалия), «Йени Малатьяспор» (Турция), «Утрехт» (Голландия), «Штурм» (Австрия), «Яблонец» (Чехия), «Млада Болеслав» (Чехия), «Атромитос» (Греция), «Арис» (Греция), «Осиек» (Хорватия), «Эсбъерг» (Дания), «Люцерн» (Швейцария), а также победители 15 пар 1-го раунда с участием таких команд, как «Легия» (Польша), «Стяуа» (Румыния), «Мальме» (Швеция), «Мольде» (Норвегия), «Аполлон» (Кипр), «Хапоэль» (Израиль), «Фехервар» (Венгрия), «Динамо» (Беларусь), «Спартак» (Словакия), АЕК (Кипр), «Хайдук» (Хорватия), «Брондбю» (Дания), «Жальгирис» (Литва), «Абердин» (Шотландия) и «Рейнджерс» (Шотландия).

Матчи 1-го квалификационного раунда состоятся 11 и 18 июля, 2-го раунда – 25 июля и 1 августа.