Зеленский: «Украина не готова к переговорам с сепаратистами»

Сразу после этого Зеленский заявил, что Украина готова продолжать переговоры в минском формате, однако «на диалог с сепаратистами» страна не готова. «Здесь есть небольшая ошибка», — сказал украинский президент.

В Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи находящегося с визитом во Франции президента Украины Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона глава французского государства заявил, что видит готовность украинского лидера находить новые форматы минских переговоров, добиваться прекращения огня и вести диалог с сепаратистами, передает РБК.

В свою очередь Макрон на это ответил с улыбкой, что не знает, как именно его слова перевели на украинский: «Я говорил о вашей готовности общаться с людьми, которые живут на территориях, контролируемых сепаратистами. Вот что я имел в виду».

Также Владимир Зеленский попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию. По его словам, «Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует», пишет издание Корреспондент.net.

Он заявил, что завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий является его главной задачей: «Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру – это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Большой семерке будет способствовать этому вопросу».

Глава украинского государства добавил, что намерен параллельно обсуждать прекращение огня в рамках минских договоренностей и добиваться освобождения пленных, находящихся на территории России, задержанных моряков: «Я и народ Украины, мы не можем ждать еще пять лет. Мы хотим прекратить войну. Но чтобы завершить войну, этого должны захотеть две страны. И Россия, и Украина».