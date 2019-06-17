Авария на трассе Баку - Газах: есть погибшие и раненые Видео
В Гарадагском районе на автотрассе Баку - Газах столкнулись микроавтобус Ford и внедорожник Toyota Prado.
Как сообщает Report, в результате ДТП погибли три человека, 12 ранены.
Отмечается, что погибшие являлись гражданами Бангладеш.
Baku.WS пишет, что погибшие работали на Бакинском судостроительном заводе. В Министерстве здравоохранения сообщили, что восемь раненых доставлены в Клинический медицинский центр, остальные четверо - Республиканскую клиническую больницу.