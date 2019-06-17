США готовят удар по Ирану?

США планируют нанести ограниченный удар по одному из объектов ядерной программы Ирана, пишет Jerusalem Post со ссылкой на западных дипломатов при ООН.

«Взрыв будет массивным, но ограниченным конкретной целью», — приводит издание слова источника, по словам которого, президент США Дональд Трамп не одобряет эту идею, однако решение было предоставлено госсекретарю Майклу Помпео, который настаивает на ударе по Ирану, пишет Лента.ру.

Отмечается, что переговоры в Белом доме с участием высокопоставленных военных командиров, представителей Пентагона и советников главы государства ведутся с 14 июня. Кроме того, Вашингтон хочет нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в этот регион больше солдат.

14 июня Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.