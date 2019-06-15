В августе в Баку будет доставлено 300 автобусов. Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, завершается работа по доставке автобусов в столицу. В ближайшее время технический персонал БТА проведет осмотр автобусов на предприятии-производителе.

Новые автобусы будут запущены также на пригородных маршрутах столицы, отметили в БТА.