В Баку будут завезены сотни новых автобусов видео
В августе в Баку будет доставлено 300 автобусов. Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, завершается работа по доставке автобусов в столицу. В ближайшее время технический персонал БТА проведет осмотр автобусов на предприятии-производителе.
Новые автобусы будут запущены также на пригородных маршрутах столицы, отметили в БТА.
«Для удобства пассажиров автобусы будут обновлены. Но для этого прежде всего должны быть приняты комплексные меры, а именно: создана дорожная инфраструктура, остановки, указатели, а также другие необходимые меры. По завершении этих работ до конца года некоторые населенные пункты будут обеспечены новыми автобусами», - сообщили в агентстве.
Одной из основных проблем, которые следует учитывать при модернизации автобусного парка, является защита окружающей среды. Согласно соответствующему решению Кабинета министров, к 2022 году общественный транспорт Баку будет заменен автотранспортом с двигателем, работающим на альтернативных видах топлива. После обновления автобусного парка в столице может быть создан альтернативный общественный транспорт, в том числе и трамвай, отметили в агентстве.