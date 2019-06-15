Во время чемпионского парада победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19 "Торонто" произошла стрельба. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным СМИ, парад посетили около двух миллионов человек. Отмечается, что во время инцидента пострадали два человека, однако их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала двоих подозреваемых.

В ночь на 14 июня "Торонто" стал чемпионом НБА сезона-2018/19, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.