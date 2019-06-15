Кондитеры перепутали Мэрайю Кэри с Марией Кюри

В Британии девушка по имени Шиван получила весьма необычный подарок к дню рождения. Девушка является поклонницей певицы Мэрайи Кэри, и коллеги решили вручить ей торт с портретом этой певицы, пишет газета The Sun.

Но в процессе выполнения заказа что-то пошло не так, и в результате именинница получила угощение, украшенное изображением знаменитого ученого Марии Кюри.