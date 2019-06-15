Кондитеры перепутали Мэрайю Кэри с Марией Кюри
В Британии девушка по имени Шиван получила весьма необычный подарок к дню рождения. Девушка является поклонницей певицы Мэрайи Кэри, и коллеги решили вручить ей торт с портретом этой певицы, пишет газета The Sun.
Но в процессе выполнения заказа что-то пошло не так, и в результате именинница получила угощение, украшенное изображением знаменитого ученого Марии Кюри.
My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD— Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 июня 2019 г.
Родственница девушки опубликовала фото угощения в Twitter, сопроводив снимок словами «Выглядит очень празднично». В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен.
Уроженка Польши Мария Саломея Склодовская совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем является первооткрывателем радиоактивности и автором термина «радиоактивность», а также элементов радий и полоний. Пьер и Мария Кюри наряду с Анри Беккерелем также являются первыми французами – нобелевскими лауреатами в области физики.
Мэрайя Кэри – одна из самых популярных американских певиц в жанре поп, ритм-н-блюз,хип-хоп, соул.